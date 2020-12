Irina MARTIN

Passionnée de musique, de rencontres, de communication et par l'humain, je partage mon temps entre le coaching vocal, les cours de chant et mes projets de récitals, de concerts et d'auditions.

J'élargis aussi mon champ d'actions au métissage d'une voix lyrique avec des musiques actuelles.



Mon ambition: servir la musique avec tout l'enthousiasme, l'énergie, la sensibilité, la sobriété et la justesse dont je suis capable à chacune des occasions qui me sont données de chanter et transmettre des outils de technique vocale, accompagner tous ceux qui souhaitent s'engager dans cette chasse au trésor qu'est l'épanouissement de son potentiel vocal...

Voici les liens vers une vidéo enregistrée en 2006 qui vous permettra d'entendre et voir l'un des concerts auxquels j'ai participé:

http://www.dailymotion.com/video/x1mhyms_sheherazade-de-maurice-ravel_music



Mes compétences :

Chant

Chant lyrique

Communication

Energie

Musique

Musiques actuelles

Opéra

Spectacle

Technique vocale

Vibrations

Cinéma

Comédie