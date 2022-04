Dominique TALLARICO

Avocat depuis décembre 2001 et ayant prêté serment en février 2002, j'exerce en cabinet individuel depuis 2007.



Mes domaines d'intervention sont principalement :

- le droit de la famille et des personnes : divorce, séparation, pacs, concubinage, mariage, mineurs, filiation, paternité, adoption, état civil,

- le droit civil : droit des contrats, droit de la responsabilité, baux d'habitation, responsabilité médicale,

- le droit pénal : défense pénale, représentation des parties civiles.



cf Site internet : dtallarico-avocatnancy.fr



Mon activité consiste à conseiller, rédiger des actes et plaider dans mes domaines de compétence.



J'interviens également dans la protection de l'enfance (Vice-Présidente de l'association Enfance Majuscule).



J'ai, de 2007 à 2010, enseigné en tant que chargée de travaux dirigés à la Faculté de Droit de Nancy pour des étudiants de 1ère et 2ème années Deug Droit, en droit des biens,en droit de la famille et en droit des contrats.



Mes compétences :

Conseil

Contentieux

Droit

droit civil

Droit de la famille

Droit du travail

Droit pénal