Dominique TARDY

Depuis 1989, je travaille sur des application gestion commerciale. Tout d'abord sur des applications développées en interne puis sur un progiciel développé en Cobol et enfin sur SAP depuis 1998.

En 1998, j'ai implémenté le module SAP SD pour une filiale française d'un groupe agro-alimentaire.

J'ai participé ensuite à plusieurs projets d'harmonisation et d'intégration de sociétés dans une application unique.

En 2003, j'ai rejoint une équipe européenne chargée de définir un core-model sous SAP et d'implémenter ce modèle pour toutes les filiales européennes de ce groupe industriel.

Enfin, en 2008, j'ai intégré une équipe chargée de la maintenance évolutive d'un système SAP. Mon rôle était de gérer toutes les demandes de modification (projets de moins de 20 jours homme) pour un domaine fonctionnel : calcul des factures et des ristournes pour les factures clients et les factures internes (intercompany). Mon rôle était de proposer/valider les solutions fonctionnelles.



Mes compétences :

Analyse des besoins

Conception

Pricing

SAP

SAP SD