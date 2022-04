Dominique TASQUER-JAQUARD

Passionnée par les Arts Graphiques, infographiste print de formation, j’ai adoré évoluer dans l’univers du packaging. J’ai immédiatement été séduite par cet univers de gourmandise, de générosité et de couleurs.

J’ai travaillé au sein d’une équipe créative, entourée de photographes culinaires et d’illustrateurs, dont j’ai apprécié la synergie et l’originalité.

Quoi de plus valorisant de participer au lancement d’un nouveau produit.



Mais au cours de ma formation de webdesigner, j’ai fait la découverte du web ! Et quelle découverte ! Un univers d’animation et d’interactivité... Après quelques réticences, je suis rentrée dans le code, et quel bonheur !



Je travaille actuellement dans une agence de communication dans laquelle je peux expérimenter mes nouvelles compétences dans le web et continuer le print.

Pour moi, le print restera la maîtrise de fichiers bien faits, "d'équerre", avec des calques bien nommés au contenus bien pensés, très Mac, avec une belle typographie maîtrisée... Encore et toujours !



Mes compétences :

Adobe Illustrator

Conception

Création

Édition

indesign

infographiste

Maquettiste

Multimedia

Packaging

PAO

Print

Réalisation

Webmaster

X press