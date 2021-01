Dominique TASSIN

Français et portugais courants, connaissances en anglais et espagnol, expérience internationale au Brésil.

27 d’expérience commerciale multisectorielle dans l’Aéronautique, la Défense, les Télécoms

16 ans dans l’Aéronautique Navale dont 3 passés à la Délégation Générale pour l’Armement.

Gestion d’un portefeuille clients : Thales, EADS, DCNS, SAFRAN, DGA,..

• Répondre à des Appels d’Offres

• Négocier des clauses contractuelles

• Maîtriser le Contact Management

• Participer aux réunions d’avancement techniques

• Suivre le Maintien en Conditions Opérationnelles

Maîtrise de la relation client

• Nouer et entretenir des relations chez les clients stratégiques

• Définir et piloter les plans d'actions commerciaux

• Mettre en place des partenariats et participer aux comités de coordination associés



Expertise en équipements embarqués durcis (Naval, Terrestre et Aéro). MIL STD 810 G, MIL STD 461 F

Au Brésil, mise en place de la filiale de CS Télécom

• Diriger la filiale

• Réaliser des offres de réseaux de télécommunications pour les opérateurs locaux

• Participer à des séminaires de télécommunications

• Prospecter de nouveaux clients

• Mettre en place des partenariats avec des industriels du domaine





Mes compétences :

Vente

Développement commercial

Management

Négociation

Business development

Export

Gestion de projet

Ingénierie système

Systèmes embarqués

Equipements durcis

Partenariats stratégiques