Bonjour



46 ans, marié 2 enfants



Depuis 1994 chez KONE ASCENSEURS, respectivement en Normandie, Touraine et Bretagne ou je suis ingénieur des ventes en installations neuves, basé à RENNES.



Chargé du développement auprès des prescripteurs, promoteurs et maîtres d’œuvres



Secteur Bretagne, Manche et Mayenne



Mes compétences :

Ascenseurs et automatisme

Vente