Marc GOURVELLEC

Présent chez CNIM dans leurs bureaux de Saint Herblain (44), j'ai grimpé les échelons depuis projeteur, technicien de mise en route, chargé de projets, chargé d'affaires,responsable d'affaires (technique et commercial)et adjoint au responsable Bureau d'Etudes.



Durant toutes ces années, j'ai pu parfaire mes connaissances en tuyauteries, chaudronnerie, chaudières à combustible "commerciaux" et les unités d'incinération d'ordures ménagères avec valorisation énergétique.



Je suis actuellement Responsable Technico Commercial de la région Centre-Ouest et Basse Normandie chez CNIM BABCOCK Services



Mes compétences :

Gestion de projet

Vente

Industrie

Management

Développement commercial