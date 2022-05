Yann GOURVELLEC

Je me presente , je suis contractor depuis sept annees



j ai une longue experience en afrique , puique j ai servit pendant dix huits annees a la legion etrangere, sur different territoires africains, tchad, rwanda, somalie, ex yougoaslavie. et en temp que contractor , togo secutite manager pour les mines de dagbati, cameroun , escortes armees douala , nord du tchad, tchad comme directeur manager de tchad logistiques services,pendant deux annees, et maintenant depuis deux annees je suis contractor en securite maritime , actuellement depuis octobre 2013 je travail pour LNG Total au Yemen



Mes compétences :

Réactivité détermination

interpersonal skills

careful planning and preparation

Responsible for infrastructure security

Project Team Skills