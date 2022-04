Dominique TAUPIN

Diplômé de l'École Supérieure de Commerce de Lille (1963), mes domaines d'intéret sont la finance, le pétrole et le bon vin.

Je suis bilingue français-anglais; je parle espagnol et portugais.

Service militaire comme officier de liaison de l'armée française auprès de l'US Army à Verdun.

Ma carrière professionnelle s'est déroulée à l'international dans deux multinationales :

-Imperial Chemical Industries (ICI Europa à Bruxelles, 1965 à 1980) où j'ai exercé des activités de marketing de matières plastiques et polyuréthanes;

-Elf Aquitaine Production (1980 à 1998)où mes responsabilités se sont situées dans le domaine de la gestion financière sur des pays africains (Cameroun, Nigeria et Angola). J'ai terminé ma carrière professionnelle par une affectation de 6 ans en Angola.

Je suis membre de l'OTECI depuis 1992.