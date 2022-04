Bonjour, je suis Dominique TELLEY, j'ai 46 ans avec une expérience en Maintenance, Méthode & Sécurité de plus de 20 ans en industrie.



En poste pour l'entreprise JDE, je participe à la réalisation du bon produit, au bon moment en respectant notre impératif de sécurité et nos standards de production.

Mon poste consiste au management d'une unité de production (24 collaborateurs) en intégrant les besoins de sécurité, qualité, production et maintenance pour une gestion transverse de l'organisation (suppression des silos).



Dominique TELLEY



Mes compétences :

Esprit d'équipe

Mécanique

Electricité

Automatisme

Prévention des risques professionnels

LOTOTO