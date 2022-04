Présente à 3iL (école d'ingénieurs informatique) depuis plus de 20 ans, en qualité d'assistante de direction, depuis quelques années, je suis chargée de développer la VAE et les formations continues "diplômantes" au sein du Groupe 3iL dans les domaines de compétences couverts par ses écoles supérieures (Informatique : 3iL, Cs2i - Ressources humaines : Isfogep - Sécurité préventive et protection de l'environnement au sein de l'entreprise : Essel).