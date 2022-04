Dominique THEODET

De formation menuisier et après plus de 33 ans d’expérience dans le bâtiment,dont 18 ans à l'étranger, spécialement dans l’agencement,la décoration orientale, la réalisation de magasins, de bureaux, de restaurants, de mégastores, d’appartements haut de gamme et pour tout autre type de locaux professionnels (show-room, salle de sport, crèche.). J’ai acquis une parfaite maîtrise ces 11 dernières années en qualité de conducteur de travaux, Chargé d’affaires, pilotage et coordination de chantier TCE à travers des entreprises renommées, comme La compagnie des bois et des Laques, Groupe Pinault France, André Paccard, Peronnet et Associés, Orchestra Agencements, Bombois

Autonome et rigoureux, j’ai déjà été confronté aux réalités d’un chantier, c’est-à-dire aux questions d’organisation et de gestion. Mes qualités relationnelles m’ont toujours permis de faire le lien entre les différents intervenants afin qu’aucun frein ne vienne ralentir notre projet commun. Je suis également apte à gérer le financement et les approvisionnements liés aux différents chantiers. .





Mes compétences :

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

AutoCAD

Encadrement

Microsoft Word

Gestion de chantier

Batigest

Réalisation de devis

Approvisionnement et gestion stocks

Organisation et répartition du travail