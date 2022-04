Dominique THIBAULT

J'ai intégré la fonction publique territoriale en 2006 après 20 années de travail dans le secteur privé où j'ai occupé des postes d'assistante de direction dans des secteurs d'activités variés mais toujours en liaison avec la communication. Passionnée par la communication, j'ai repris en 2004 mes études en alternance (licence en communication institutionnelle et corporate et DU de chargé de communication - Université d'Evry Val d'Essonne).



Depuis septembre 2010, je travaille au sein du Cabinet du Président du Conseil général de l'Essonne où j'occupe la fonction d'assistante de direction d'un Conseiller technique en chargé des Commissions permanentes et des Séances publiques et des secteurs de l'habitat, du logement, de la cohésion sociale ainsi que du développement durable et solidaire. Avant 2010, j'étais la secrétaire du Maire d'une commune essonnienne de 23 000 habitants, Montgeron.



Mes compétences :

Réalisation