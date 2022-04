Dominique THIBAULT

Bonjour



Mon expérience des travaux publics me donne les capacités d’accompagner une entreprise dans son développement. J’ai dirigé un service de travaux et des chantiers d’importance de création de vrd, en milieu rural, urbain et industriel.

J’ai les capacités de prendre rapidement en main un chantier ou une gestion de service et de le gérer jusqu’à sa fin de contrat.

De fibre relationnelle agréable, j’ai le sens du client et de la négociation. Résistant au stress de ce métier je suis disponible, mobile et j’ai l’énergie de m’investir dans des chantiers d’entreprise.



Cordialement.



Tél - +337.68.05.58.64