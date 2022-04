Dominique THIEBAUT

Après 16 ans d'expérience dans le Notariat, en qualité de Notaire assistant, durant lesquelles j'ai pu me spécialiser dans le Droit de la Famille et la Transmission d'Entreprise, j'ai décidé d'ouvrir un cabinet de Gestion de Patrimoine.



J'ai constaté, en effet, que la demande des clients que je rencontrais n'était pas uniquement notariale, mais correspondait davantage à une approche globale de leur patrimoine, avec des conseils personnalisés, rapides, avisés et suivis.



En mettant à votre disposition tout le professionnalisme requis (juriste expérimentée, indépendante, travaillant en toute impartialité, dans le respect de la déontologie et du secret professionnel), et en vous apportant un service plutôt qu'un produit (car le conseil est la base de toute bonne organisation patrimoniale),

Je souhaite vous apporter le "petit plus" qui vous permettra d'éviter de tomber dans les pièges de la vie quotidienne, ou de répondre à vos attentes faces aux évènements économiques et financiers actuels: Protection - Transmission - Gestion - Retraite - Défiscalisation - Imposition - Assurance vie - Immobilier.



Chaque personne est unique;

Votre patrimoine aussi.



Mes compétences :

Assurance

Assurance Vie

Conseil

Conseil en gestion

Conseil en gestion de patrimoine

Divorce

gestion de patrimoine

Immobilier

Imposition

Transmission