Dominique THILLARD

Bonjour,

je suis manager d'une entreprise spécialisée dans la conception et la réalisation de supports dynamiques pour les opérations de communication et de marketing.

Ils sont présentés sur notre site: http://www.pushtac.com

La caractéristique de ces documents, c'est la manipulation ludique, avec des tirettes, des volets, des pages translucides, et la découverte par cette manipulation, d'images, d'effets visuels, tous très étonnants.

Ces supports atypiques et très ludiques rencontrent un grand succès auprès d'annonceurs très différents de divers secteurs d'activité (automobile, pharmacie, mais aussi institutionnels ou collectivités territoriales). Nous avons acquis depuis 2003, année de la création de la société, un professionnalisme reconnu par nos clients sur la création et la réalisation de ces supports à valeur ajoutée.

Nos clients sont bien sûr des clients utilisateurs (grands groupes) mais également toutes les agences de communication, de marketing direct, plateformes d'achat marketing...

En dehors de cette activité, nous développons toujours de nouveaux produits (toujours aussi atypiques.... on ne se refait pas!): porte-documents, dossiers de presse,dossiers-congres, pack "bienvenue" pour les banques, assurances ...



