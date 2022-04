Dominique THIRRY

Juriste spécialisée en droit de la santé, en droit des activités médicales et psychosociales

Conférencière et formatrice

Création de projets innovants :

- Projet pilote d'orientation socioprofessionnel Adolescent et Jeune Adulte (AJA) de l'Institut Gustave Roussy

- Déploiement au sein du Centre Léon Bérard.

- Création du projet d'accompagnememt de maintien ou de retour à la vie active adulte au sein de l'Hôpital Privé Jean Mermoz.

- Création d'une ligne téléphonique dédiées aux salariés aidants du Groupe Casino

- Ateliers d'informations socio-juridiques dédiés aux aidants et aux personnes fragilisées

Membre titulaire du Comité d'éthique et de recherches médicales de l'Hôpital Privé Jean Mermoz.



Mes compétences :

droit de la santé

droit de la sécurité sociale

droit de la protection sociale

éthique

formation