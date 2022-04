Dominique TISSENDIE

Entrepeneur, Gestionnaire, Manager, goût du contact et de la négociation commerciale, avec pour objectif de développer la croissance et la rentabilité de l'Entreprise, je souhaite influer sur l'épanouissement et la performance des collaborateurs par un accompagnement ciblé et un management motivant et proactif.

Mes différentes expériences ont démontré ma motivation, mon implication et la réussite des challenges engagés.

Une passion avérée pour les relations humaines tant personnelles que professionnelles a jalonné tout mon parcours de vie.

En recherche active et prêt à m'investir dans un nouveau challenge









Mes compétences :

Commercial

Gestion de projets

Management d'équipe

Management commercial

Gestion

Sens du service

Vente BtoB

Organisé

Recrutement

Techniques de Vente

Fiable