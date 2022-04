Dominique TORTEL

Recruté comme Ingénieur commercial chez IBM en 1976, après 6 années réussies comme commercial dans 3 Entreprises, j'ai ensuite été responsable d'un réseau de partenaires commerciaux.

Puis Coach et Consultant en Ingénierie de Formation interne et externe (pour nos clients et les partenaires) : Analyse des besoins, conception de la formation et des diverses mesures, Vente des services Formation, animation avec si nécessaire formation des formateurs internes et/ou externes, Suivi et mesures :

ECOLES DE VENTE débutants et "top guns".

ECOLES PASSAGE CADRE.

DU BACK OFFICE AU FRONT OFFICE. (orientation vers le commercial de milliers d'administratifs et de techniciens).

CHANGEMENT et TRANSFORMATION :

CHACUN "VENDEUR" de l'ENTREPRISE.

CHACUN ACTEUR DE LA RÉUSSITE DES OBJECTIFS.

DIVERS TEAM-BUILDINGS ET ANIMATION DE THINK TANKS.



Dans les domaines : Hight Technology, Pétrole, Automobile, Assurance, Mutuelles, Banque, PME-PMI ...

Pour toutes populations : Managers, Commerciaux, Administratifs , Techniciens, Personnel d'ateliers ...



A titre personnel, spécialiste du Média training Politique et Public, Communication institutionnelle, communication d'urgence, de crise et préparation de plan d'action dans l'urgence ( Rumeurs,Campagne médiatique, Conflit, accidents...).



Créateur de la méthode E.R.I. (écoute réflexive et intuitive).



Auteur d'une vingtaine de formations sur le Management et la Négociation. entre autres :

Le Manager Leader,

Manager dans l'urgence,

Le Manager-Coach

Persuader en toute intégrité,

Vendre plus, vendre mieux,

Vendre sa solution devant un groupe de décideurs,

Vendre le prix,

Accélérer le processus de vente,

Vendre en situation difficile,

Gestion du Temps,

Développer son assertivité et sa maîtrise de soi,

Training "top gun" grands comptes,

Négocier avec les partenaires sociaux,

Gestion du stress...

Et aussi :

Acteur cinéma, télé et théâtre.

Formation et coaching d'acteur, mise en scène.

Comment se débarrasser ou apprivoiser le bégaiement.



Mes compétences :

Vente

Communication

Management