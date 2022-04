Dominique TOUILLET

PASSIONNE PAR LE BIEN ÊTRE D'AUTRUI. JE PRATIQUE LES BILANS DE TERRAIN PAR LA SCIENCE AYURVEDIQUE :



AVEC UTILISATION DU POULS COMME MOYEN D'ANALYSE.

CONSEILS EN HYGIENE DE VIE : REGLAGE ALIMENTAIRE, RYTHME DE VIE, ACTIVITE PHYSIQUE

RECOMMANDATION DE STRATEGIES AYURVEDIQUES : YOGA, MEDITATION, MUSICOTHERAPIE, CHROMOTHERAPIE, HYDROTHERAPIE, PHYTOTHERAPIE, AROMATHERAPIE...



COURS DE YOGA ET DE MEDITATION (30 ans de pratique régulière du yoga et de la médiation)



FORMATIONS PERSONNEL A L'AYURVEDA (principes de l'ayurveda , cuisine ayurvedique, prévention des déséquilibres...)



CURE AYURVEDIQUE : REMISE EN FORME PROFONDE, BASEE SUR LE DRAINAGE DES TOXINES DU CORPS, PROCEDES TRADITION AYURVEDIQUE, PROCURE JOIE ET GRAND BIEN ÊTRE GENERAL, REGENERE INTENSEMENT LE CORPS ET L'ESPRIT



Mes compétences :

Aromathérapie

Ayurveda

Ayurvédique

Cuisine

Hydrothérapie

Iridologie

méditation

Musicothérapie

Naturopathe

Naturopathie

Phytothérapie

Prévention

Yoga