Jean Michel NAHON

Animateur socio educatif et culturel de formation

formateur aux FFC mouvement d'éducation populaire

animateur service gérontologie centre hospitalier de vichy

comédien

15 ans de pratique théâtrale :enseignement art dramatique maison de la culture Vichy

14 ans guide accompagnateur



Ancien vice president de la communautée d'agglomeration du pays rochefort developpement touristique et culturel

actuellement guide free lance accompagnateur France Maroc Groupe particuliers et conseillé en hygiène de vie ...



Conférencier président association Ecole de l'audace et du Bien Etre

visitez le blog à cette adresse http://aube.blog4ever.com



Mes compétences :

Artisanat

Développement personnel

Écologie

Guide

Maroc

méditation

Pédagogie

Théâtre

Tourisme

Voyage

Yoga