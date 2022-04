Dominique TOURET

Bonjour,



J'ai une expérience de plus de 20 ans dans le métier de la gestion de trésorerie en tant que consultant et praticien.

Je suis plus particulièrement compétent dans l'implantation de services de trésorerie en PME ou dans des grands groupes internationaux, dans les relations bancaires, dans la gestion des risques de taux et de devises, dans le credit management, dans le reporting (budget annuel, prévisions glissantes, analyse des écarts) et enfin dans la mise en place de systèmes de gestion informatisée sur poste fixe ou en mode SAAS au niveau mondial (plateforme de gestion de trésorerie et gestion des comptes courants)

J'ai aussi une expérience de management de personnes et pratique l'anglais couramment (souvent langue de travail)



Mes compétences :

Conseil

Trésorerie