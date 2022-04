Dominique TREPORT

Ayant un diplôme horticole et ayant travaillé en jardinerie sur une période de 10 mois (marché aux fleurs , pépinière en saisonnier... ) Puis après avoir suivi un cursus viticole sur une période 5 ans (formations et contrats), je voudrais me réorienter dans la vente de végétaux ou animaux. Ayant une très bonne connaissance du monde végétal et animal, je serais intéressé par un poste de vendeur animalier ou de végétaux



Mes compétences :

TOUS travaux viticoles

Très bonnes connaissances animaux

Vente en jardinerie