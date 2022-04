Ancien transporteur routier j'aimerai reprendre du service National ou International

marchandises comme voyageurs.

Je réside à Remiremont dans les Vosges et au Maroc.

Disponible je serai heureux de vos propositions



Mes compétences :

CACES GRUE AUXILIAIRE AVEC ET SANS TELECOMMANDE

CACES FENWICK 1 et 3