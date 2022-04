Dominique TROCNET

Septembre 2015 : Directrice des études, Ecole Nationale Supérieure Louis Lumière,

direction de la formation initiale et de la formation continue, responsable de la vie étudiante, coordination formation initiale, continue et recherche



Janvier 2015/Aout 2015 : Déléguée générale RECA (réseau des écoles Françaises d'animation, Paris), responsable des partenariats, du développement, du financement



Septembre 2014 /Décembre 2014 : Chargée de projet ingénierie de formation, certifications, métiers, ARTFX (Montpellier) et Cinéfabrique (Lyon), chargée d'enseignement université Sorbonne Nouvelle Paris



Juin/ juillet 2014 : Mission consultante sénior , expertise et réalisation de certifications (RNCP) , FEMIS, Paris



2006/ Novembre 2013 : Déléguée générale de la Commission Paritaire Nationale pour l'Emploi et la Formation dans l'audiovisuel (direction de projets emplois formations certifications, gestion financière et administrative de la commission, direction de la communication, initiation et encadrement des missions emploi formations de la commission et de son observatoire de branche - métiers et qualifications) , Collaboration avec les pouvoirs publics sur divers projets (Ministère de la Culture et de la Communication, Centre National du Cinéma et de l'Image animée, DGEFP, Ministère de l'Emploi, Direction Administration pénitencière, Collectivités territoriales (Conseil régional IDF, Rhône Alpes ...)



2003 / 2015 : chargée d'enseignement, Univ. Sorbonne Nouvelle Paris 3



Publications et colloques



Expériences professionnelles dans le secteur cinématographique et audiovisuel (ass. de production, programmation festival , conception atelier pédagogique festival cinéma ...)



Mes compétences :

Gestion de projets

Enseignement Universitaire

Enseignement supérieur et recherche

Formation continue

Communication

Financement de projets

Directeur de projet

Gestion des compétences

Audiovisuel

Culture

Cinématographie

Formation professionnelle

Gestion de projet

Enseignement