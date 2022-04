Dominique TROLONG

Les parents élèvent leurs enfants avec amour, et ont souvent avec des rêves et des projets précis. Tu seras médecin, avocat, ingénieur, ou enseignant mon enfant, et le destin en décide autrement, les années passent, les personnalités s'affirment et l'enfant devenu adulte se réalise en tant que chanteur, cuisinier ou peintre. ainsi va la vie... Bon bien zen est né sur une blessure, sur un besoin, un manque, il a grandit, il m'a soigné, il m'a aider à me reconstruire, à gagner en assurance, à pardonner, à écouter...

À l'origine, il y a eu les soins Énergétique, les coachings de vie, les initiations, puis les ateliers de développement personnels.

Maintenant Bon Bien Zen est arrivé à maturité , il a accompli sa mission.Pour garder sa philosophie d'aide et de partage, je peux désormais et à nouveau me recentrer sur ma propre carrière. Je sollicite donc mon réseau pour m'aider à trouver la porte, l'ancrage ou la relation qui me permettra de partager ma riche expérience, ma motivation sans faille, m'a fiabilité, mon ouverture d'esprit, ma conscience professionnelle et mon envie d'apprendre et de m'intégrer.Avec les avantages liés au recrutement d'un sénior.



