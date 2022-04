Dominique TROSZEZYNSKI

Electrical Equipment Manager

43 ans de chantier à l'international

gestion de chantier en pays complexe

Management gros chantier (centrale électrique par ex)

Ne me demander pas mes diplômes( maladie typiquement française!) , mais mon expérience.

Commencer à travailler à 16 ans , et ensuite 25 ans de formation continue en cours du soir , ou fongécif!

Très fort caractère ( je ne suis pas malléable) mais fiable , conscience aigu du service au client .



Mes compétences :

Basse tension

Environnement

Formation

installation

Merlin

Sécurité