Fabienne CRESTE DERREUX

Compétences managériales

• Capacités démontrées à conduire des projets et à animer des partenariats

• Capacité à mobiliser des partenaires publics et privés

• Aptitude avérée au management d’équipes

• Sens du travail en équipe

• Capacité à travailler en transversalité



Compétences comportementales :

• Grandes qualités relationnelles, d’écoute et de dialogue

• Capacité d’analyse

• Réactivité, capacité à gérer les priorités

• Rigueur, méthode et organisation

• Force de proposition, ouverture d’esprit

• Goût pour la nouveauté

• Autonomie



Disponible de suite , mobilité géographique , de bonne humeur et avec le sourire pour la gestion d équipe et de projets.

.











Mes compétences :

Écologie

Pédagogie

Tourisme

Ingénierie

Hôtellerie

Parc de loisirs et d attractions

Management opérationnel

Animatrice de développement local

Accueil du public