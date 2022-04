Jean François DESPLACES

L'entreprise que je représente se nomme:



" VIGNE CONTINUE"



et consiste à vendre des vins & Champagnes aux CE,lors d"événements comme les anniversaires,baptêmes, mariages, communions, inaugurations , et aux particuliers.

Etant basé à Lyon,notre objectif est de faire connaitre d'autres régions viticoles que celles qui sont voisines de chez nous.

Notre gamme principale provient du Languedoc-Roussillon,et nous avons quelques bons Bordeaux, des Bourgognes, Coteaux d'Aix ,Sud-Ouest , Alsace ,Vallée du Rhône,ainsi que six Champagne, un mousseux et un Cognac.

Notre particularité réside dans le fait que nous étiquetons certains vins en Braille pour les non- voyants ou mal-voyants.

Nous organisons également des soirées chaussettes à domicile, jusqu'à 60 km de Lyon.

Vigne Continue vous propose de découvrir 5 vins présentés sous des chaussettes noires, et servis dans des verres noirs.

A vous d’essayer de lever le voile, ou plutôt : la chaussette, sur la couleur du vin, sa provenance, etc…

Serez-vous les reconnaître, les différencier ?

Profitez de ce moment de partage pour améliorer vos connaissances.

A quelle température servir le vin ? Doit-on servir du blanc ou du rouge avec le fromage ?

Quoiqu’il en soit nous passerons un moment agréable ensemble, autour d’un verre, …noir bien sûr.

Nous organisons aussi des croisières "Vins & Fromages" sur la Saône.





