Alain DESPLACES

Déménagement sur Casablanca prévu pour le 01 janvier 2016. Une année pour se créer une expérience au Maroc.

Second séjour (26/2 au 8/3) au Maroc pour rencontrer les grands majors de la place de Casablanca et de Rabat pour continuer à collecter les informations nécessaires à la rédaction de mon mémoire.

Statut de travailleur handicapé (février 2015 - 2020) : appareillage auditif.

Premier séjour au Maroc (Casablanca et Rabat) pour rencontrer des professionnels sur la Place financière pour collecter les informations nécessaires à la rédaction de mon mémoire.

Dans le cadre de mon année à l'ESSEC, j'ai choisi comme mémoire : Le Maroc, créateur d'une bourse et d'un dépositaire central Pan Africain moderne et sécurisé : Constat, plan d'action et recommandations.

Sur Casablanca et Rabat fin septembre début octobre (visite à Maroclear, CDVM, Bq Cantrale du Maroc, Attijariwaffa Bank et la Bourse)

Je commence une formation d'un an à l'ESSEC en controle de gestion finance.

19 ans d'expérience(dont 9 en Allemagne) dans les back offices d'opérations financières.

Aujourd'hui à l'écoute du marché pour évoluer sur d'autres produits (Crédoc....) ou d'autre zone géographique (Afrique, Europe)