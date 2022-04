Fraîchement diplômé de l'Ecole Nationale de Commerce et de Gestion d'Agadir option "Finance du Marché et Management des Risques"; je suis doté d'une formation solide et polyvalente en finance d'entreprise, finance de marché, et en audit et contrôle de gestion. organisé et rigoureux je serais ravi de rejoindre votre entreprise afin d'acquérir des nouvelles connaissances et afin d’affronter la vie professionnelle.



Mes compétences :

Gestion

Finance