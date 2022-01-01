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Dominique TURCAS

TUNIS

En résumé

DOMINIQUE TURCAS
RÉSIDE EN TUNISIE
INTERNATIONAL BIKE MANUFACTURE




25 ANS D'EXPÉRIENCE DANS LA COMMUNICATION ET LES RELATIONS PRESSE ET LE MARKETING.
CRÉATEUR DES AGENCES PLEINE PAGE ATHLET&GO RP&RP
CRÉATEUR DES MARQUES DE VÉLO ÉLECTRIQUE VELODOO ET CDOO



BIKE & SPORTS DIFFUSION.
SOCIÉTÉ DE DISTRIBUTION DE CYCLE ACCESSOIRE ET MATÉRIEL DE SPORT
LOOK,BH,HUTCHINSON,SHIMANO,POLI,CARE,PETZL................

TUNEASYBIKE PREMIERE ENSEIGNE DE LOCATION DE VELO EN TUNISIE





Mes compétences :
CONSEIL COMMERCIAL
RELATIONS PRESSE
COMMERCE
COMMUNICATION
SPORT
MARKETING

Entreprises

  • DTCONSEILS - GERANT

    2013 - maintenant

  • PLEINE PAGE - DIRIGEANT

    1995 - 2003 créateur de l'agence PLEINE PAGE
    créateur de l'agence de marketing sportif ATHLET&GO
    créateur de l'agence RP&RP
    consultant pour l'agence AJB conseils a Paris
    QUELQUES RÉFÉRENCES
    ASICS,DIADORA,BIC,MALONGO,PEUGEOT,ORBEA,BABOLAT,KWAY................

Formations

Pas de formation renseignée

Réseau