Dominique TURPIN

Président de DP Invest, Fonds d'amorçage des startups du secteur numérique Midi-Pyrénées.



Co-Fondateur et CEO de la société de Conseil en Stratégie et Expertise, Great-X depuis 2014.



Fondateur et Gérant de ST Informatique, ESN de 25 personnes spécialisée dans le développement logiciel sur mesure de 2005 à 2013, cédée fin 2013.

Créateur de F2C (Formation, conseil Coaching) en 2010 et de Timegene (application mobile de

gestion du temps) en 2013.



Animateur et membre de réseaux d'entreprises: GIPI (membre du bureau), Digital Place (membre du CA), Syntec, Aérospace valley, ADEC N-S.



Mes compétences :

Conseil

Formation

Informatique

Sécurité SI

Web

Business development

Management

Marketing

Vente

Innovation - Lean Startup

Stratégie

SCM - Usine du futur