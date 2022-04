Dominique ULICZNY

Stagiaire au sein du pôle Investissements Minoritaires de la Banque de Vizille, je suis actuellement à la recherche d’un emploi dans les métiers du capital investissement, M&A ou financements spécialisés.



Durant ce stage de 11 mois, j’ai progressivement été amené à m’impliquer dans l’ensemble des missions inhérentes aux prises de participations au capital de sociétés non cotées, en réalisant notamment les montages financiers et propositions commerciales pour les prospects et clients de la Banque, en rédigeant les lettres d’intérêts et à travers des échanges permanents avec les juristes et auditeurs due diligence intervenant à nos cotés.



Conjointement avec les chargés d’affaires de mon équipe, j’ai par ailleurs pu conduire au closing, 6 investissements de taille significative dont j’ai eu l’étude à ma charge.



Mes compétences :

Private equity

Due Diligence

Fusions acquisitions

Corporate finance

Business development

Financement structuré

LBO

Audit