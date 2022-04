Dominique ULVE LE GUITTON

J'ai dirige a partir de 2001 le service de kinesitherapie de la thalassotherapie de Quiberon, equipe qui variait de 15 a 25 personnes .

le site SOFITEL de QUIBERON (2 hotels et un centre de thalassotherapie THALASSA SEA AND SPA )a été entierement rénové pendant 8 mois et re-ouvert le 21 aout 2011.

.j'ai pris la responsabilité du département SOINS,SANTE ET BIEN ETRE depuis novembre 2011 , avec une equipe de soigneurs qui varie de 40 a 50 personnes (tous métiers confondus) et accompagne depuis 1 an le développement SOFITEL du site de QUIBERON .



Mes compétences :

Management