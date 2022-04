-- Depuis 2011, Dominique Vacher a créé DVConseils, entreprise de conseils à destination des entreprises et organismes qui souhaitent aller plus loin en matière de RSE, de Gouvernance, de qualité de vie au travail et notamment de santé et de sécurité: http://www.dvconseils.fr



-- Du 1er janvier 2008 au 31 août 2014, Dominique Vacher a été coordinateur santé sécurité au travail du groupe EDF.



-- Depuis 2007, il est également professeur au Conservatoire National des Arts et Métiers (Cnam) dans la chaire hygiène et sécurité où il enseigne les pratiques et postures managériales sources de performances, les aspects organisationnels et de gouvernance, l’évaluation et les actions de maîtrises des risques nécessaires pour préserver la santé et la sécurité au travail des salariés,...

Dans ce cadre, il est membre du comité Directeur et opérationnel du Réseau Francophone de Formation en Santé au Travail (RFFST) où il pilote également un groupe de travail (http://www.rffst.org ),



-- Le champ de ces activités l’a amené à être co-auteur de la méthode FAR RS de prise en compte du développement durable pour les entreprises, notamment les très petites et moyennes, dans le cadre de l’Institut Qualité du Management : à ce titre il a contribué, avec le soutien du Ministère de l’industrie, à la formation de plus de 120 consultants français à cette méthode.



-- Durant ces dernières années, il donne de nombreuses conférences sur tous ces sujets qui le passionnent et qu’il a côtoyés, d’abord sur le terrain, puis en tant qu’expert habilité, dans de grandes entreprises, des lieux d'échanges de connaissances (ANVIE,...) mais aussi de prestigieuses écoles (Sciences Po, Sup de Co, ...)



-- Dans le cadre de l’ensemble de ces responsabilités il :

- a présidé le groupe de travail santé sécurité du Centre Européen des Entreprises Publiques (CEEP : partenaire social de la commission européenne), depuis 2000,

- continue d'animer en France le Groupe d’Echange des Préventeurs Inter-entreprises (GEPI),

- a contribué aux travaux de l’Association Française de Normalisation (AFNOR), notamment dans le domaine du Développement Durable et de la Responsabilité Sociale des Entreprises et des principes et pratiques de management qui s’y rattachent, mais aussi des démarches d’évaluation des risques.

- est depuis 2011 Vice Président du comité électricité de l'AISS (Association Internationale de Sécurité Sociale)



-- Précédemment, en 2000, en position de Directeur adjoint, il a ensuite dirigé de 2003 à 2008 le Service Maîtrise des Risques au Travail d’EDF et de Gaz de France qui regroupait l’expertise sécurité au travail en charge de la veille stratégique, le benchmark et l’appui à la Direction Générale et les métiers de ces deux groupes.



-- Auparavant, Dominique Vacher a exercé les fonctions de Directeur des Ressources Humaines d’un établissement de Distribution de gaz naturel et d’électricité à Paris (France), après avoir fait 15 ans de management sur le terrain dans plusieurs établissements d’EDF et de Gaz de France.



Mes compétences :

Gouvernance

RSE

SANTE AU TRAVAIL Bien être au travail