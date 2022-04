Dominique VALADON

Membre du Groupe GERME.



Durant un parcours scolaire classique (filière commerciale), j'ai trouvé un job d'été qui m'a fait découvrir le travail temporaire.

Durant plus de 25 ans je suis resté dans cette activité qui m'a placé au coeur de l'emploi et m'a permis de découvrir de multiples facettes du monde du travail. Des entreprises, des hommes et des méthodes différentes à chaque rencontre. Un secteur riche d'enseignements.

Plutôt "self-made-man" dans l'âme, je suis curieux de nature, à l'écoute, j'aime le contact avec les autres.

J'ai tenté l'aventure de la création d'entreprise pour l'insertion des travailleurs handicapés et la diversité en général.

Je suis aujourd'hui revenu dans le domaine que je maitrise le mieux.

Recruté aujourd'hui par le Groupe ARTUS, j'ai trouvé une Entreprise où l'Humain est une priorité.

