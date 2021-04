Isabelle DECHERF

J'interviens régulièrement dans plusieurs centres de formation et universités en tant que formatrice vacataire ou indépendante, sur les logiciels suivants : WINDOWS, WORD, EXCEL, POWERPOINT, INTERNET, MESSAGERIE, WRITER, CALC, INITIATION A PERFECTIONNEMENT et PUBLISHER INITIATION



Ces formations sont assurées en centre ou en clientèle, en individuel ou pour des groupes jusqu'à 15 personnes.



Habitant les Yvelines, à la frontière de l'Eure et du Val d'Oise, je souhaiterais intervenir dans les départements 75, 78, 27, 95, 60 et 76.



Vous pouvez me contacter à cette adresse mail : idecherf@orange.fr



Merci.



Mes compétences :

Ecoute

adaptabilité

Pédagogie