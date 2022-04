Dominique VANDERRIEST

Homme d’actions, de décisions et de challenges, j'ai assuré différentes fonctions dans des domaines aussi variés que difficiles et les défis sont toujours le moteur de mon évolution professionnelle.



En charge du Suivi et du Pilotage de la production informatique, je suis responsable de la bonne réalisation de l'ensemble des productions et ce dans le respect des contrats de services SLA / OLA.



Pour cela, je m'appuie sur 17 centres de production Métropole et dom-tom.





Mes compétences :

Informatique

Gestion de projet

Gestion de production

Manager

Achats

Édition

Négociation