Thierry WAY

Spécialiste du Marketing Direct depuis plus de 37 ans, mon parcours a commencé en 1982 chez MIKROS et m'a permis de produire, et ensuite de vendre, des opérations de mailings clefs en main (fichier, déduplication, mailing, imprimerie, routage).

Après un peu plus de 10 ans, j'ai pris un virage vers la presse (mais toujours dans la logique MD), plan média en France et développement exponentiel de l'entreprise lui permettant ainsi d'être rachetée.



Comme à tout monopole, la meilleure réponse est la concurrence, j'ai créé TREMA, qui existe depuis plus de 20 ans (juin 1999).



Aujourd'hui TREMA est une agence media vous offrant un panel de services :

- Le Recrutement & la performance

via la presse magazine, la télévision et le Online)

- Le Branding & Trafic Médiaplanning via tous les Média ON et OFFline et le hors media

- Des dispositifs à la performance



Mes compétences :

Publicité

mediaplanning

Communication

Marketing

Achat d'espace

Presse