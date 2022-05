Thierry WEY

Spécialiste des environnements Microsoft Windows et Windows Serveur multi-sites

Spécialiste réseaux IP et de la téléphonie analogique et IP multi-sites

Spécialiste de la formation informatique et bureautique

Approche ITIL de la gestion de projets et AGILE des interventions techniques

Connaissance des milieux opérationnels des sociétés ou associations du médico-social, de l’agro- alimentaire, de la prestation informatique, de la banque et des assurances, de l’artisanat, des P.M.E. et de la production industrielle

Recrutement et encadrement de collaborateurs

Gestion de services et de budgets



Mes compétences :

DFS

Microsoft Windows Server

Téléphonie

SIH

Microsoft Hyper-V

Microsoft Windows

Audit

budgets

Powerplay

Microsoft Windows NT

Microsoft Excel

Microsoft Access

Lotus Notes/Domino

ITIL

Essbase

Citrix Winframe

Business Objects