Dominique VANHOOREBEKE

Chez CORIANCE depuis 4 ans, je mets à profit mon expérience et mes connaissances afin de mettre en place un socle métier de savoir et de bonnes conduites dans le but d'améliorer la conception, la réalisation et la maintenance des chaufferies biomasse et de la GTC/Supervision. De plus j'apporte mon appui technique sur des problématiques techniques et organisationnelles récurrentes et non résolues.

CORIANCE a acquis sa pleine autonomie il y a deux ans et possède un actionnariat solide qui garantie à ses clients les mises de fond nécessaire dans la prise en charge de la gestion d'un réseau de chaleur ou de froid, grâce à des moyens de production écologique : biomasse, géothermie, pompe à chaleur, cogénération.



