Pascal KROPFELD

Professionnel en management de projets R&D industriels/académiques et en pilotage d'Innovation, dans le domaine de l'électronique / microélectronique / électronique imprimée, j’ai pu développer des compétences managériales en gestion d’équipes pluridisciplinaire et de projets contractuels, acquises depuis 20 ans respectivement lors de mes missions de direction de bureau d’études, de conduites de projets technologiques et de développement de produits (études, industrialisation, transfert).

Docteur en science, passionné de technique, de management de projets (certifié IPMA et Agile@PM) et d’innovation (Mastèrien Spécialisé en Innovation Technologique et Management de Projets de l’ESIEE_PARIS), je souhaite aujourd’hui mettre à profit mes compétences et mon expérience dans un environnement de haute technologie, au sein d’un acteur de l’innovation ou d’une entreprise d’excellence en plein expansion, qui place l’innovation et l'amélioration continue au cœur de sa stratégie.



Mes compétences :

Direction de projet

Direction technique

Conduite de projet

Coordination de projets

Gestion de projet

Gestion de l'innovation

Innovation

Brainstorming

R&D

Microélectronique

Animation de formations

Créativité

Esprit d'équipe

Management

Développement produit

Animation d'équipe

Bureau d'études

Agile Development

Semiconducteurs

Analyse

Electronique

Conduite du changement

Leadership

Adaptabilité

Synthèse

Amélioration continue

Management transversal

Dynamique

Capteurs

RFID

Electronique imprimée