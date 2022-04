Frédérique LESPINASSE

Rigoureuse, passionnée et dynamique, je suis désireuse de mettre en œuvre et communiquer mes connaissances et mon savoir faire acquis au travers des diverses expériences vécues.



Grâce à mes différentes missions au sein d'OPEN, j'ai développé mes compétences en Windev et acquis des connaissances en SYNON(AS400), ADELIA et SQLRPGLE. De plus j'ai complété mon savoir avec une formation Cobol.



Mes compétences :

Windev

Synon

RPG

SQL

RPG ILE

DSPF

RPGLE

CPL

As400

Adelia

SQLRPG

SQLRPGLE