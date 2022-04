Dominique VARIN

Je me suis spécialisé dans la vente d'immobilier neuf et ancien pour investisseur.

Dans le neuf loi Pinel et LMNP je travaille avec un groupe qui me propose 70000 lots sur toute la france et le DOM TOM pour la Pinel outre mer

Dans l'ancien des studios meublés ou à meubler avec une gestion en LMNP au réel ( amortissement)

Exemple sur Le Mans studios de 17.5m² vendus 35000€ et loués 350 charges comprises. PAS D'IMPOTS.



Je fais toutefois de la résidence principale mais au coup par coup c'est à dire je visite, je propose mes services en rénovation intérieure et extérieure gratuitement si je sais que le prix de vente et bon sinon je facture ou CESU. Ensuite je mets en vente au bon prix et ça doit partir en un mois.

ET CA MARCHE BIEN



Mes compétences :

Animation de formations

BRICOLAGE

Marketing relationnel

Développement personnel

Finance

Coaching

Communication

Autoclaves

Taxation

la maintenance

Bancassurace

Formations management

High Voltage