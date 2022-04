Dominique VAUTRINOT

De formation mécanicien et électricien automobile, j'ai managé une équipe de 10 personnes en assurant la réception après vente d'une concession de marque Française.

Après 14 années dans l'automobile je suis passé dans l'industrie pour un poste de manager dans un atelier de finition (coupe emballage)et d'extrusion .

Depuis 2006, j'ai intégré la cellule Process pour me spécialiser dans la Coextrusion en collaboration avec le service recherche et développement.

Nous travaillons essentiellement sur le développement de matériaux d'emballage flexible utilisés pour le Food , Pet-Food , Pharma et applications technique tel que bâtiment ou blindage électrique.

Dans ma fonction je suis également les améliorations machines et mises en service des nouveaux équipements ainsi que les problèmes de qualité .

je crée et tiens à jour les documents de productions tel que les instructions de travail et les procédures de mise en œuvre.

Formation CI green belt



Mes compétences :

Mécanique Electrique