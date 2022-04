Dominique VENUAT

O création- production-achats- planning-développement de produits industriels (import/export)

o Elaboration et gestion des appels d’offres

o Négociation des prix et optimisation de la marge

o Audit des fournisseurs : organisation, traçabilité, sécurité, régulation, rationalisation

o Analyse et amélioration du process de fabrication et de la qualité

o Réalisation de reporting sur l'ensemble de l'activité achats (catégories et services généraux)

o Prévision des ventes et suivi de la commercialisation sur les catégories distribuées

Pilotage de l'activité Achats pour toutes les catégories :identification/confirmation des opportunités, suivi de l'état d'avancement par rapport aux objectifs du plan d'action achats, préparation du plan d'action pour les projets futurs

o Responsable de la politique commerciale / achats par catégories : négociations et définition des lignes de produits, gestion des approvisionnements, analyse du ROI / CA mensuel













Mes compétences :

Management des équipes

Gestion optimisée des marges

Maîtrise de la SUPPLY CHAIN

Création de logiciel de gestion intégré (Achat,

Définition de la stratégie achats et développeme

Expérience professionnelle des achats confirmée

Mise en place d’un process d’audit des usines

Mise en place d’outils de reporting sur les four

Elaboration des outils de suivi et d’analyses de

Développement personnel