Dominique VERHELLEN

Riche de différentes expériences au niveau national et international, j'exploite aujourd'hui mes compétences professionnelles, ma maîtrise de l'informatique ainsi que mes connaissances juridiques, linguistiques et comptables au sein de la Snecma.

Motivée, organisée, discrète, polyvalente et de bon contact j'ai pour tâche de seconder la direction dans sa mission quotidienne.





Mes compétences :

Pack Office Confirmé

Lotus notes