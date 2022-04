Dominique VERSMÉE

L'essentiel de ma carrière s'est déroulé chez AMP/Tyco Electronics qui est le leader mondial de l'industrie des composants passifs. J'ai débuté en 1970 comme technicien SAV puis en 1973 j'ai été nommé chef du service SAV.J'ai conservé ce poste jusqu'en 1999. Lorsque AMP a été racheté par Tyco Electronics, j'ai pris la responsabilité des Ventes et Après-Vente des machines et outillages pour tous les clients (industries et distribution) France et Export.