Dominique VIEJO

14 années d’expérience dans le monde du recouvrement dont 6 ans à développer les filiales françaises et espagnoles d’un groupe suédois spécialiste, présent dans 15 pays d’Europe; je maîtrise ce marché, ses acteurs et les problématiques des créanciers.



Chaque société de recouvrement a sa spécialité et des dossiers restent souvent non traités car considérés comme non rentables. L’idée m’est venue de créer une plateforme logistique en nouant des partenariats (sociétés de recouvrement, huissiers, avocats), afin de m’assurer que :



→ tous les dossiers soient traités de façon optimale



→ les artisans, les professions libérales et les PME puissent s’offrir un recouvrement de qualité, des conseils en matière de Credit Management, sans se ruiner







Mes compétences :

Rachat de créances

Recouvrement de créances

Recouvrement

Gestion des impayés

Contentieux

Management

Credit management